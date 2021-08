Fuori provincia - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto oggi il vice capo missione del Regno Unito in Italia Eleanor Sanders.

Al centro del colloquio, la situazione relativa al Covid, il turismo, la conferenza del G20 di Santa Margherita Ligure, lo sviluppo della situazione in Afghanistan e la questione dei profughi, oltre alle prospettive legate al Pnrr in particolare su logistica e portualità.