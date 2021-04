Tampone fai da te, da maggio in vendita il kit

Fuori provincia - Se n'è parlato a lungo soprattutto nel corso della seconda ondata della pandemia poi, come spesso accade, più nulla. Ma dai primi di maggio dovrebbe essere in vendita nei supermercati, nei negozi, negli autogrill e, a quanto pare, anche nei bar il kit per il test rapido sul coronavirus. E mentre in Svizzera viene distribuito gratuitamente in una confezione da cinque, in Italia dovrebbe invece costare dai 5 agli 8 euro a test. Fino ad oggi per fare il test rapido antigenico l’unica possibilità era quella di recarsi in farmacia o, tuttalpiù, acquistare il kit on line.



Il kit viene venduto su brevetto della società cinese Xiamen Boson Biotech e distribuirlo in Europa dall'austriaca Technomed. Il tampone fai da te, da eseguire nel naso, è in grado di rilevare l’eventuale presenza del virus nelle sue mutazioni note in un quarto d'ora. Va rimarcato che non garantisce l’affidabilità di un test molecolare, ma rappresenta in ogni caso uno strumento ulteriore di diagnosi per lo screening di massa. E può segnalare la positività anche in assenza di sintomi.