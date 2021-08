Strage di Sant'Anna, la Provincia all'annivesario

Fuori provincia - Provincia della Spezia presente ieri al 77mo anniversario della Strage di Sant'Anna di Stazzema, quando 560 civili, tra cui molte donne e bambini, trovarono morte per mano nazista. L'ente provinciale, in rappresentanza di un territorio che è medaglia d'oro al valor militare per la sua attività nella lotta partigiana durante la Seconda guerra mondiale, ha portato a Sant'Anna il proprio gonfalone e una rappresentanza guidata dal consigliere Francesco Ponzanelli.









