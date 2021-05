Stasera occhi al cielo: la luna piena al perigeo sarà uno spettacolo

Fuori provincia - Conto alla rovescia per la Superluna più spettacolare dell'anno e, poiché è prevista per la sera del 26 maggio, è già nota come la "Superluna dei fiori". La terza superluna dell'anno, una Luna piena che si trova anche più vicino alla Terra, al perigeo. Sarà la protagonista dello speciale evento online organizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (EDU INAF) nella serata del 26 maggio (a partire dalle ore 21:30) sul proprio canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNQdg6r8s6kcI0_OFOKh_-w).

La speciale diretta web, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa di divulgazione scientifica “Il cielo in salotto”, consentirà al pubblico di curiosi e appassionati del cielo di scoprire tutti i segreti della Luna e di osservarla al telescopio. Special guest della serata, l’amata astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Il termine “Superluna”- termine scientifico non ufficiale – è usato per indicare il plenilunio che si verifica con la Luna prossima al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra.