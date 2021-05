Sileri: "Via mascherina all'aperto con 30 milioni di italiani con almeno una dose"

Fuori provincia - "Togliersi la mascherina all'aperto? Concordo con questa ipotesi, ma per quando saranno raggiunti i 30 milioni di italiani con almeno una dose di vaccino, e bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione. Allora è chiaro che la mascherina, all'aperto, dove non c'è assembramento, credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c'è assembramento e rischio". Lo ha dichiarato nelle scorse ore a 24Mattino, su Radio 24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. L'esponente del M5S si è anche detto favorevole a una revisione del coprifuoco, da fissare "fra le 23 e le 24 - io direi a mezzanotte - entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri".