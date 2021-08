Scuola, verso l'obbligo di Green pass per il personale

Domani la cabina di regia tecnico-politica deciderà quali misure attuare per il rientro in classe. L'obbligo non varrà per gli studenti.

Fuori provincia - Sembra sempre più probabile l’obbligatorietà del Green pass anche per il personale scolastico. “La scuola in questo momento ha la priorità assoluta”, ha detto ieri il premier Draghi e la volontà è quella di evitare la didattica a distanza. E per farlo è assai probabile che si decida di imporre la carta verde anche per insegnanti e collaboratori scolastici. Rimarrebbero esentati dall'obbligo gli studenti.



La proposta trova il parere contrario della Lega, ma che si ritiene necessaria per il contenimento della variante Delta. I dati dicono che, nonostante qualche Regione sia rimasta indietro, in Italia l’82% dei professori ha ricevuto la prima dose e circa il 79% ha già completato il ciclo vaccinale.

Numeri soltanto leggermente inferiori per la Liguria: ieri infatti il presidente Giovanni Toti annunciata la vaccinazione completa per il 65% del personale scolastico, di cui l'80% ha ricevuto la prima dose.



A decidere sull'obbligo a livello nazionale sarà domani la cabina di regia che si riunirà a Palazzo Chigi insieme ai capi delegazione dei partiti e al Comitato tecnico scientifico. Seguirà l'incontro con le Regioni e solo in seguito si terrà il Consiglio dei ministri.



La Dad sarà prevista solo nelle zone arancioni o rosse, ma su decisione dei sindaci e in caso di focolai preoccupanti. In fascia bianca e gialla, invece, sempre garantite le lezioni in presenza.