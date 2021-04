Recuperi e socialità, a scuola anche a luglio e agosto?

Fuori provincia - Va in archivio un complicatissimo anno scolastico, condizionato dal Covid e dai diversi cambi di prospettiva dell'esecutivo nazionale. Ad un mese dalla fine delle lezioni un'unica certezza: le bocciature torneranno ad essere contemplate nella valutazione finale per l'accesso agli esami dopo la "moratoria" di un anno fa. Nel frattempo il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta studiando le mosse per usare al meglio i mesi estivi non solo per permettere a chi ne ha bisogno di recuperare ma anche per alimentare altre attività collaterali non meno importanti per il percorso scolastico degli studenti. E così a partire dal mese di giugno potrebbero partire i corsi didattici di recupero da riprendere poi a settembre prima del rientro a scuola. Luglio e agosto potrebbero essere invece quelli preposti a corsi e attività legate alla socializzazione e agli aspetto ricreativi.



Il decreto sostegni ha stanziato 150 milioni di euro per i recuperi: saranno distribuite alle scuole che decideranno autonomamente quali interventi adottare. Ma a quanto pare sul piatto dovrebbero finirci anche i 300 milioni residui dal Pon-Scuola 2014-2020, che il ministero dell’Istruzione è pronto a sbloccare. Tutti questi corsi estivi previsti dal Ministero prevederanno il coinvolgimento dei docenti volontari, pagati extra, e di esperti esterni, e anche la frequenza da parte degli studenti sarà su base volontaria. Uno degli aspetti che anche il Ministro ha voluto sottolineate è che le attività potranno svolgersi dentro la scuola oppure in spazi come teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi. E ancora: le attività ricreative per i bambini saranno strutturate come modello dei centri estivi. Laboratori di coding e robotica, arte e musica, sport, modello summer school o campus, per i più grandi.