Pisamover torna in pista!

Fuori provincia - La navetta elettrica che collega l’aeroporto Galilei con la stazione Centrale di Pisa e con i due parcheggi scambiatori ha ripreso a viaggiare dopo più di sei mesi di fermo a causa dell’emergenza sanitaria. In questo periodo era stato attivato un bus sostitutivo. Ora lo shuttle è tornato al consueto orario 6-24 tutti i giorni. Ecologica e totalmente automatizzata, la navetta Pisamover è la soluzione perfetta sia per chi prenota un volo dall’aeroporto Galilei, sia per chi vuole godersi una gita fuori porta in una delle città più belle d’Italia.



Con l’aumento del numero di voli e la graduale ripartenza del settore turistico, Pisamover S.p.A. ha subito riattivato il servizio, prevedendo delle nuove soluzioni, ancora più convenienti. Non solo: gli abbonamenti pensati per i pendolari lo rendono indispensabile per chiunque voglia optare per la mobilità integrata. È stato riaperto anche il parcheggio lato via Aurelia (quello lato via Goletta è invece rimasto sempre accessibile) e sono disponibili ticket e abbonamenti che permettono di lasciare l’auto in uno dei due parcheggi scambiatori 24H e da lì raggiungere facilmente l’aeroporto o la stazione ferroviaria, in soli tre minuti.



L’obiettivo, come spiega il presidente Erlacher, è quello di offrire ai passeggeri un servizio utile e conveniente per andare incontro a tutte le esigenze e soprattutto mandare un concreto segnale di ripartenza per la città di Pisa e per tutta la Toscana. Oltre alle corse singole e agli abbonamenti mensili, infatti, Pisamover ha ridotto il costo dei ticket combinati, ora ancora più funzionali ed economici:

sosta breve di 18H in uno dei due parcheggi + shuttle a 2,50€;

sosta lunga in uno dei due parcheggi + shuttle a partire da 3,70€ al giorno.

I parcheggi sono prenotabili sul sito http://pisa-mover.com/ o rivolgendosi alla biglietteria aziendale situata nel parcheggio Aurelia, contattabile tutti i giorni in orario 8.30-18 allo 050.500.909.