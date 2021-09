Ok proroga pesca gambero fino a 3 ottobre

Fuori provincia - "Prorogata fino al 3 ottobre la pesca del gambero rosso e viola. Esprimo soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto. Ora l'obiettivo è estendere la proroga a tutto il 2021 per chiudere la stagione in corso e programmare quella del 2022. L'azione della Lega non finisce qui, ma prosegue anche per le barche superiori ai 24 metri. Grazie all’impegno delle Regioni coinvolte sarà fondamentale predisporre un piano di gestione che salvaguardi lo stock dei gamberi di profondità e al contempo valorizzi questa preziosa risorsa salvaguardando il lavoro del pescatore. Dobbiamo assolutamente smentire con i dati e con il lavoro il modello delle giornate di pesca voluto dall'Ue con il West Med". Così il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura della Camera e capo dipartimento Pesca del partito.