Medusei nominato Coordinatore nazionale delle commissioni Sanità

Fuori provincia - Ha avuto luogo oggi l'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in modalità videoconferenza. Hanno partecipato: Lorenzo Sospiri (Abruzzo), Carmine Cicala (Basilicata), Rita Mattei (Bolzano), Gennaro Oliviero (Campania), Emma Petitti (Emilia-Romagna), Piero Mauro Zanin (Friuli Venezia Giulia), Devid Porrello (Lazio), Gianmarco Medusei (Liguria), Alessandro Fermi (Lombardia), Stefano Allasia (Piemonte), Loredana Capone (Puglia), Michele Pais (Sardegna), Antonio Mazzeo (Toscana), Roberto Paccher (Trentino Alto-Adige), Walter Kasvalder (Trento), Alberto Bertin (Valle d’Aosta) e Roberto Ciambetti (Veneto) che ha presieduto la seduta in qualità di Coordinatore.

L’assemblea ha provveduto all’attribuzione della delega per il Coordinamento delle Commissioni salute dei Consigli al Presidente Gianmarco Medusei della Liguria e discusso il progetto per la transizione digitale dei Consigli regionali da parte del presidente Antonio Mazzeo, sottolineando i cambiamenti accelerati dalla pandemia, di cui vanno colti tutti i lati positivi in termini di sicurezza, di innovazioni tecnologiche e di miglioramenti dell’intero sistema.

Il presidente Ciambetti ha informato i colleghi rispetto agli intrapresi rapporti con il nuovo Presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, e su alcune iniziative rispetto all’interlocuzione con il ministero per il Turismo sulle leggi regionali che regolano il tema e sui protocolli per la riapertura, in vista della stagione estiva.