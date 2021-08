Mangia Trekking in trasferta a Canalverde, nasce un percorso didattico tra i castagni

Fuori provincia - A Canalverde, nel comune di Stazzema, con la lungimirante e puntuale metodologia istruttiva del Parco delle Apuane e il contributo operativo dell’associazione Mangia Trekking, la struttura di ricezione turistica 'Sotto la Loggia', della famiglia di Moreno Gherardi consolida una interessante operazione a favore dell’intera comunità. In particolare, Canalverde diventa un importante luogo di studio e didattica forestale, dove mentre si cammina nella natura incontaminata, si possono scoprire tutti i segreti connessi alla castanicoltura. Percorsi in bosco in cui il castagno e tutti gli animali che vi vivono vengono attentamente descritti: in questi giorni infatti, con l’attività di alcuni associati del Mangia Trekking, è andata concludendosi la sistemazione delle bacheche e dei cartelli istruttivi lungo i percorsi.