Levante News cambia grafica: il giornale di sempre con una marcia in più

Fuori provincia - Da oggi Levante News cambia veste grafica: il giornale, da anni punto di riferimento dell’informazione locale, si aggiorna per essere ancora più moderno e completo. Il rinnovamento estetico si accompagna a una più complessiva ristrutturazione del nostro prodotto che, da oggi, entra ufficialmente nella galassia Liguria News fondendosi con Voce del Tigullio, una delle testate del gruppo (QUI). Presente da anni nel panorama informativo ligure e alto toscano, editore di Città della Spezia e Voce Apuana (oltre a Voce del Tigullio e Genova Post), Liguria News è una realtà giovane e appassionata che porterà il proprio contributo di idee alla struttura storica di Levante News.



Le due redazioni, da oggi, lavoreranno fianco a fianco per garantire un’informazione completa, puntuale ed equilibrata: l’impaginazione è più contemporanea, arricchita da fotografie e dalla gerarchizzazione delle notizie. Per i tanti lettori abituali si tratta di un cambiamento d’abitudine ma dopo pochi click sarà pienamente apprezzata un'offerta più ricca e la semplicità nella navigazione. Basta prenderci un po’ la mano.

Ma al netto delle novità estetiche i lettori di Levante News continueranno a ricevere aggiornamenti continui sui fatti più importanti del territorio, un impegno confermato e rinnovato.