La politica s'interroga sull'obbligo di Green pass per ristoranti e trasporti

Fuori provincia - La prossima settimana il Governo italiano discuterà e deciderà se e come prorogare stato di emergenza per almeno due mesi e sulla possibilità di rilascio del green pass soltanto dopo la seconda dose. Nulla è ancora certo ma sono ore di fibrillazione perché l'aumento dei casi e la presa di posizione della Francia non possono lasciare inermi. Imporre il green pass per salire sui treni o andare al ristorante divide. Pd e Leu sono favorevoli a misure che evitino nuove chiusure di locali pubblici o altre attività, ma con un prezzo da pagare almeno sul piano della libertà, per chi non si vaccina. Lega e Fratelli d’Italia non ci stanno e ci vorrà capacità di mediazione e soprattutto velocità perché la variante Delta corre. Preoccupano i dati provenienti dall'Inghilterra con un'escalation di ospedalizzazioni e vittime.



Molto probabile che il governo alla fine opterà per la certificazione verde solo a partire dalla seconda dose e non più dopo la prima somministrazione. Gli scienziati sono concordi nel ritenere che una sola dose di vaccino non sia sufficiente a dare copertura rispetto alla variante. Il Cts invece, a proposito di treni ad alta velocità, prevede la capienza al 100% quando i passeggeri hanno il green pass. Si valuta anche se rendere obbligatorio il certificato anche per partecipare agli eventi sportivi negli stadi e prevedere una maggiore capienza dei mezzi di trasporto.