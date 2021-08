L'ex ministro Spini ricorda Montefiori: "Grandi attaccamento e conoscenza del territorio"

Fuori provincia - "La Spezia è una città con una storia particolare, città oltretutto di frontiera tra Liguria e Toscana. La sua provincia racchiude molti di quei territori che avrebbero formato parte di quella provincia Apuo-lunense che da varie parti veniva auspicata.

Il Sindaco Bruno Montefiori aveva saputo interpretare molto bene questa caratteristica di apertura e di crocevia di esperienze che non ha mai portato la città di La Spezia ad adagiarsi in una dimensione provinciale bensì invece a svolgere un ruolo di apertura e di comunicazione.

In tal senso andava anche la sua esperienza politica. Ho militato fin dall'inizio (sedicenne 1962) prima nell'ala lombardiana della corrente autonomista di Pietro Nenni e poi nella sinistra socialista di Lombardi quando questa passò all'opposizione del partito nel 1964.

Subito ho sentito parlare della vivacità e della ricchezza di personalità della corrente lombardiana spezzina. Antonello Pischedda (futuro senatore Psi) fu negli anni sessata il responsabile nazionale dell'organizzazione della Federazione Giovanile Socialista Italiana (Fgsi), Ettore Dazzara era anch'egli già impegnato a livello nazionale nella nostra corrente e poi nella Lega delle Cooperative. Nella Fgsi conobbi al congresso di Perugia del 1967 Andrea Squadroni. E conobbi naturalmente anche Bruno Montefiori, che si segnalava per la sua serietà e per il suo attaccamento al territorio, consolidato dalle sue qualità ciclistiche che lo portavano ad una conoscenza minuziosa delle caratteristiche del territorio spezzino.

In sintesi, cosa pensavano i lombardiani e in particolare quelli che come noi erano giovani? Vedevamo il Psi in un certo senso "condannato" a reggere i governi di centro-sinistra nell'interesse della democrazia italiana. Constatavamo che il prezzo di questa importante missione politica era un indebolimento del partito sulla sinistra. Attraverso l'azione di una corrente che si richiamava alla linea politica dell'alternativa di sinistra (anche in dissenso dal compromesso storico di Enrico Berlinguer) volevamo mantenere al Psi una capacità di attrazione vero i movimenti sociali ed i giovani. La vivacità politica e culturale dei nostri compagni spezzini era in questo senso particolare, anche se non sempre il filtro regionale, in cui Genova faceva ovviamente la parte del leone, permetteva loro di esprimersi quanto avrebbero meritato ai livelli territoriali superiori.

Bruno Montefiori fu sindaco dal 1985 al 1990, un Sindaco apprezzato e rispettato da tutti per la sua preparazione e per la sua correttezza, dopo aver rivestito anche l'incarico di assessore. Una persona per bene, hanno convenuto tutti. In quegli anni (1979-1987) io ero deputato della circoscrizione della Toscana costiera che comprendeva la provincia di Massa Carrara. Con la mia iniziativa legislativa riuscii ad ottenere che il Ministero dei Beni Culturali, avvalendosi del Fio (Fondo Investimenti Occupazione) potesse finanziare quel progetto interregionale Liguria-Toscana che aveva per oggetto sia i Castelli della Lunigiana che il sistema delle fortificazioni spezzine ottocentesche. Un'iniziativa e una realizzazione per il tempo all'avanguardia (il deputato dei castelli in aria, commentava qualcuno) ma che andrebbe studiata e forse rilanciata anche oggi, magari in collaborazione di nuovo tra le due regioni.

In quest'ambito potei collaborare direttamente anche col Sindaco Bruno Montefiori e apprezzarne le capacità. Tutti insieme riuscimmo ad arrivare al traguardo.

Credo che il modo migliore di salutare Bruno sia di assicurargli che quel Socialismo, cui lui è sempre rimasto fedele, non verrà meno, ma continuerà negli ideali e nella prassi grazie proprio al ricordo di persone come lui".





On. Valdo Spini già Ministro nei governi Ciampi e Amato e Vicesegretario nazionale del Psi.