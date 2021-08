Il Comsubin addestra i colleghi maltesi

Fuori provincia - Nell'ambito dell'attività di Cooperazione bilaterale Italia-Malta nel campo della Difesa, un team di Incursori del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei" – COMSUBIN – ha operato con la Special Operations Unit maltese per incrementare le capacità delle Armed Forces of Malta (AFM) di condurre Operazioni Speciali in ambiente marittimo.



Nell'ultima settimana di addestramento, l'Unità Navale Polivalente ad Alta Velocità (UNPAV) “Tullio Tedeschi" si è integrata al Mobile Training Team e, attraverso le sue spiccate capacità di supporto alle Forze Speciali, ha moltiplicato il ritorno addestrativo in favore di tutti i partecipanti. L'Unità Navale è stata ospitata dalle AFM nella splendida cornice del porto di Marsamxett presso Hay Wharf sede del Maritime Squadron.



In tale quadro, l'Ambasciatore d'Italia a Malta, S.E. Fabrizio Romano, è imbarcato su Nave Tullio Tedeschi per assistere alla fase conclusiva dell'addestramento che, tramite uno sforzo sinergico degli assetti aeronavali delle AFM e di quelli nazionali, ha consentito di combinare efficacemente le singole capacità delle unità in addestramento.



L'Ambasciatore Romano ha rimarcato come il coordinamento dalla Missione di Collaborazione nel Campo della Difesa, residente sull'arcipelago, sia stato prezioso per il pieno successo dell'attività di cooperazione e come questo abbia ulteriormente arricchito di contenuto le relazioni bilaterali fra le Forze Armate dei due Paesi.