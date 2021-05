I palombari del Comsubin si addestrano nel golfo di Cagliari

Fuori provincia - I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina militare (Comsubin) svolgeranno dal 24 maggio al 4 giugno, nel rispetto delle norme anti Covid, l’esercitazione a carattere nazionale denominata “EOD Range”.



L’attività vedrà i palombari del Reparto Pronto Impiego del GOS, provenienti da La Spezia, addestrarsi nella acque portuali di Cagliari, comprendenti il molo di levante, il molo di ponente, il molo Ichnusa e il golfo degli Angeli. L’attività sarà svolta in concorso con uomini e mezzi già presenti nel sedime e appartenenti al Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi)



L’evento esercitativo, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza a tutela dell’ambiente e della popolazione civile, prevede l’uso di autorespiratori ad aria e a miscela con impiego di apparecchiature da lavoro subacqueo, sistemi di ricerca elettroacustici e sistemi per la bonifica di ordigni esplosivi improvvisati IED (Improvised Explosive Device).



Gli scenari messi in atto durante l’esercitazione EOD Range rievocano il complesso delle attività a favore della pubblica incolumità che vedono maggiormente impegnati, sia in campo nazionale che internazionale, gli operatori del GOS, e che includono la ricerca, rimozione e bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici oltre ad attività portuali rientranti nell’ambito del “salvage” (ricerca e recupero dal fondo di oggetti semplici e complessi).



Nel contempo gli operatori subacquei della Marina Militare continueranno ad operare nel contesto EOD (Explosive Ordnance Disposal), per la messa in sicurezza e la successiva libera fruibilità del Golfo di Cagliari.