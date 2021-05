I Vigili del Fuoco si addestrano ad orientarsi in natura sul Parodi

Fuori provincia - Si è concluso nelle settimane scorse, il corso di formazione per operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di 1 livello. Personale operativo dei comandi di Genova e La Spezia hanno, per una settimana, appreso e messo in pratica nozioni e tecniche di cartografia, orientamento, lettura di una carta topografica, uso della bussola e del GPS (Global Position System).

La competenza nel settore TAS permette di alzare il livello di sicurezza degli operatori impegnati sullo scenario operativo e di aumentare l'efficacia dell'intervento.

La giornata del giovedì è stata dedicata all'uscita "in ambiente": la zona del monte Parodi ha visto i corsisti mettersi alla prova con bussole, mappe e GPS ed attuare sul campo quanto appreso durante il corso.

Durante questa giornata anche il personale operativo TAS di 2 livello si è unito ai colleghi potendo così effettuare un addestramento dedicato all'uso di software cartografici utili al tracciamento delle zone di ricerca e all'analisi delle tracce registrate dai GPS.

Il corso si è concluso con le sessioni di esami teorici e pratici superati da tutti i partecipanti.

Il Comandante Leonardo Bruni ha ringraziato tutto il personale partecipante e lo staff didattico-logistico, avendo avuto modo di apprezzarne l'impegno e la professionalità espressi durante la settimana.