Green pass valido 12 mesi per i vaccinati ma anche per i guariti: i dubbi di Gimbe

Fuori provincia - Il Comitato tecnico scientifico si è espresso: la validità del Green pass per chi si è vaccinato contro il Covid, ma anche per chi è guarito, può essere prolungata dagli attuali 9 mesi fino a 12 mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose. Un passaggio fondamentale perché garantirebbe la copertura agli immunizzati della scorsa primavera, gli anziani in primis, che altrimenti avrebbero visto scadere il proprio certificato verde nei primi giorni di settembre. Un iter appena cominciato, per l'ufficialità serve infatti la vidimazione dell'Esecutivo con passaggio parlamentare. Nel mentre si attende chiarezza sulla possibilità di arrivare ad una terza dose come già accaduto in altri Paesi, più avanti nella campagna vaccinali.



Una terza dose che potrebbe comunque non riguarda tutte le categorie. Trapela, dal Ministero della Salute, l'orientamento verso una nuova somministrazione per i soggetti più fragili, quelli per cui il Covid è più aggressivo e l’immunizzazione inizia a vacillare. Per tutti gli altri, che sono poi la maggioranza, si prende tempo e, non a caso, si prolunga la copertura del Green pass. In questo momento infatti sono tanti i cittadini usciti dalla malattia da più di sei mesi e sprovvisti quindi di un certificato valido: a ben guardare cosa dice il protocollo in vigore, una sola dose di vaccino non sarebbe sufficiente per il rilascio del green pass a pieno titolo. In Liguria, a fronte di oltre 900mila vaccinati a ciclo completo, sono oltre 100mila i guariti: il problema non riguarda chi è entrato di recente in questa categoria, ma piuttosto chi si è ammalato all’inizio della cosiddetta terza ondata. Se la decisione del Cts verrà confermata, il certificato di guarigione durerà un anno mesi e coprirà il “buco” temporale di 6 mesi in attesa di ricevere la seconda dose di vaccino.



Una soluzione che ha trovato sponda anche dall'infettivologo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ma, ad esempio, non gli esperti della fondazione Gimbe secondo i quali l’estensione a 12 mesi “per le persone vaccinate o guarite non è ad oggi sostenuta da evidenze scientifiche, che al contrario iniziano a dimostrare una riduzione degli effetti della copertura vaccinale a partire dal sesto mese, in particolare negli anziani e nei soggetti fragili. Un’eventuale estensione risponderebbe dunque solo all’esigenza di coprire il ‘buco temporale’ in attesa delle decisioni delle autorità regolatorie sulla somministrazione della terza dose”.