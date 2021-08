Green pass, da mercoledì scatta l’obbligo per personale della scuola e trasporti

Fuori provincia - Validità estesa ad un anno ed obbligo, da mercoledì 1° settembre, che si estende anche ai treni a lunga percorrenza, agli aerei e traghetti, per accedere all’università, oltreché per il personale scolastico per il quale gli insegnanti e il personale Ata non vaccinati dovranno mettersi in regola entro cinque giorni dalla segnalazione oppure saranno sospesi, insieme al loro stipendio. “I tamponi salivari a scuola eviteranno la chiusura degli istituti e aiuteranno a bloccare in anticipo l’insorgenza di focolai - spiega Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale sulla possibilità di inserire questo test su cui il Ministero stra ragionando -. L'Istituto Superiore di Sanità ha riconosciuto l’attendibilità della prova, uno strumento utile anche per l’attività sportiva. Semplicità di esecuzione e ripetibilità sono gli elementi che garantiscono la necessaria sicurezza superando il limite dell’obbligo vaccinale, la soluzione più pratica e sicura per studenti e personale scolastico. La Lega è contraria a multe, divieti, sanzioni. È necessario informare, rassicurare ma ciascuno deve poter fare le sue valutazioni. Regione Liguria istituisca sul territorio il test salivare gratuito per scuola e sport seguendo le buone pratiche già predisposte dalla Regione Marche. Inoltre, chiediamo che la Liguria diventi portavoce in Conferenza Stato-Regioni di un protocollo condiviso per evitare differenze di gestione dei focolai”. Ma quando mancano poche ore all’entrata in vigore delle nuove regole relative al Green pass sono ancora molti i punti interrogativi, anche perché si avvicina la prima campanella con, annesse e connesse, tutte le problematiche relative al trasporto pubblico. A proposito di tram, autobus e metro, così come anche sui taxi, non è previsto l’obbligo del certificato verde ma restano attive le norme già in vigore: mascherina ben indossata (il Cts pensa all'obbligo della Ffp2 ma non è ancora certo), distanziamento, accessi regolati, capienza all’80%. Al vaglio la possibilità di inserire una figura che faccia da controllore di bordo.



Per salire sui treni dell’alta velocità o gli intercity, come detto, bisognerà invece mostrare il Green pass che invece non servirà sui treni regionali, quelli più utilizzati dai pendolari, anche in caso di collegamento fra regioni diverse: in questo caso la verifica avverrà a bordo, in concomitanza con quella del biglietto. Chi trasgredirà sarà dapprima isolato per poi essere invitato a scendere alla prima stazione utile ma rischia anche una o più multe: innanzitutto per violazione delle regole di bordo, e poi un’altra sanzione, ben più pesante, sarà inflitta dalla Polizia ferroviaria, a cui saranno segnalati una volta arrivati in stazione. Se qualcuno avesse acquistato il biglietto prima del 25 agosto senza sapere della necessità del Green pass potrà chiedere e ottenere il rimborso integrale. Per quel che concerne i voli aerei, da mercoledì stesso discorso: certificato obbligatorio da mostrare all’imbarco sui voli nazionali, oltre che su quelli che collegano Paesi diversi, cosa che era comunque già necessaria. A livello europeo tuttavia il green pass sarà valido solo con due dosi di vaccino (o con tampone negativo, o con avvenuta guarigione) mentre per viaggiare in Italia è sufficiente la prima dose. Sugli aerei è consentita l’occupazione di tutti i posti disponibili, mente sulle navette aeroportuali la capienza consentita è all’80%. Sui voli Ita (ex Alitalia) i dipendenti dovranno mettersi in regola con il green pass. Anche traghetti (ma non entro i confini regionali), bus noleggio con conducente e “flixbus” non sfuggano alle nuove norme, sempre tenendo l'80% come limite massimo della capienza e con la possibilità di multe per i trasgressori.



“L’obbligo della Certificazione verde Covid-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra”.