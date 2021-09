Green pass a scuola: arriva la maxi piattaforma per il controllo

Fuori provincia - Arriva la maxi piattaforma per il controllo automatizzato del Green pass a scuola e servirà per evitare possibili ritardi e lungaggini all'ingresso degli istituti. La piattaforma sarà attiva dal 13 agosto, a fornire i primi spunti è il Sole24Ore, e per esteso si chiamerà: Piattaforma nazionale digital green certificate. Sarà realizzata da Sogei e dialogherà con il sistema Sidi del Ministero dell’istruzione. Inoltre conterrà i dati sanitari legati alla Piattaforma per il suo rilascio.

Le segreterie delle scuole avranno a disposizione un'interfaccia che chiederà il codice meccanografico dell'istituto che metterà a disposizione l'elenco del personale di servizio per la giornata e permetterà anche di riconoscere la validità del green pass attraverso i colori verde e rosso. Nel secondo caso significa che il lasciapassare è scaduto.

In caso di pass scaduto il dirigente o l'incaricato procederanno per chi non è in regola. Sono previsti: sospensione del servizio per un massimo di 4 giorni di assenza , anche non consecutivi, oppure la sospensione dello stipendio. La gestione del green pass a scuola potrebbe diventare un modello esportabile anche per altre realtà in vista dell'obbligo della certificazione per la pubblica amministrazione. La validità del green pass è stata estesa: durerà un anno per i vaccinati e le persone guarite e hanno ricevuto la monodose. L'estensione è arrivata a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso della commissione Affari sociali della Camera.



