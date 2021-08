Green Pass esteso ai trasporti e alle aziende? L'Esecutivo si prende un mese sull'obbligo

Fuori provincia - Sarà obbligo vaccinale o no? Il governo è ad un bivio e si prenderà tutto il mese di settembre per studiare un passaggio delicatissimo per quelli che saranno gli effetti a cascata. L'Esecutivo ha la necessità di arrivare o quanto meno avvicinare il prima possibile quota 90% di copertura degli over 12 e intende farlo rafforzando il Green pass, che potrebbe innanzitutto riguardare il pubblico impiego (da ottobre, coinvolge quasi 3,5 milioni di persone) così come i mezzi di trasporto pubblico locale e soprattutto, principale casus belli, i luoghi di lavoro privati (all'americana). Parimenti studia la possibilità di obbligare l'intera popolazione al vaccino, un'assunzione di responsabilità che per ora non c'è e sulla quale c'è forte cautela. Oggi in Italia sono vaccinati quasi 40 milioni di cittadini, circa il 72%, tra un mese le stime assicurano che si potrà salire a 45 milioni, circa l'83% del totale poi la campagna calerà. Ma gli altri? La speranza è che si vada a recuperare una buona parte, magari, metà dei circa 15 milioni di persone non ancora vaccinate. Senza dimenticare che un italiano su dieci è no vax.