Furti in appartamento, la polizia: “Le foto delle vacanze? Mettetele sui social solo al rientro”

Fuori provincia - “Se siete in vacanza evitate di condividerlo sui social. D’estate, periodo con meno gente in città, i ladri d’appartamento sono invece all’opera”. E’ il consiglio che arriva dall’agente Lisa, icona social della polizia di Stato, a tutti gli italiani che stanno andando in vacanza e che non vedono l’ora di condividere questa gioia postando foto e video praticamente in diretta. Ma per la polizia di Stato non si tratta di una grande idea: “A volte per prendere informazioni i ladri si aiutano proprio con i social network. È facile reperire nomi e cognomi e scoprire se i proprietari sono in casa o in viaggio, per decidere se tentare un furto”. Il consiglio è quindi semplice: ”Per condividere i bei momenti delle ferie estive aspettate di essere tornati a casa. E poi, in caso di lunghi periodi di assenza è bene affidarsi a parenti, amici o al buon vicinato per creare una rete di collaborazione in modo da avere sempre qualcuno che possa controllare che in casa sia tutto a posto”