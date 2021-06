Fuori provincia - Come affrontare l'aumento dei prezzi da nord a sud, ma anche quali sono le prospettive per il settore e i nuovi trend di mercato. Su questi argomenti verterà la diretta Facebook "Florovivaismo: allarme rincari materie prime", organizzato dall'Associazione Florovivaisti Italiani per giovedì 1 luglio alle ore 18.



"E' fondamentale parlarne, - ha commentato Aldo Alberto, presidente Associazione Florovivaisti Italiani - la preoccupazione per l'aumento dei prezzi delle materie prime e per i prodotti indispensabili per la nostra attività è tanta. È già presente una forte consapevolezza della necessità di aumentare i listini almeno per recuperare la diminuzione dei margini, margini già ai minimi da anni. Inoltre è necessario lavorare in modo unitario nel settore per sopperire a questa situazione. Nella diretta Facebook interverranno imprenditori di tutto il paese questi temi, dobbiamo affrontare con la giusta coesione una situazione che potrebbe metterci in seria difficoltà".



Sarà possibile seguire la diretta Facebook collegandosi alla pagina dell'Associazione Florovivaisti Italiani e sarà anche possibile inviare delle domande e ricevere risposte in tempo reale.