Famiglie unite nel verde della Garfagnana

Fuori provincia - Domenica scorsa, con una passeggiata in montagna organizzata dall’ufficio di Pastorale della famiglia, è iniziato il cammino diocesano verso l’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma a fine giugno 2022. Una passeggiata “in famiglia”: un gruppo di famiglie della diocesi si è ritrovato infatti per passare insieme una giornata in fraternità e condivisione, in Garfagnana. Dopo la Messa nella chiesa di Gramolazzo, il gruppo ha raggiunto la vecchia chiesa di Gorfigliano, con l’annesso “Museo dell’identità dell’Alta Garfagnana”, nel quale sono esposti attrezzi da lavoro, utensili da cucina ed altri oggetti che ricordano il lavoro e la vita quotidiana di un tempo. Non è mancata una riflessione spirituale a partire da un brano dell’enciclica “Laudato si’”. I partecipanti, inoltre, hanno ascoltato il racconto del recupero e del restauro sia della vecchia chiesa sia degli edifici adiacenti, distrutti nel terremoto del 1920. Tutto il lavoro venne fatto dalle persone del paese, che hanno messo a disposizione le loro competenze e che ogni domenica dal 1983, per ben quindici anni, si sono ritrovate per lavorare e restituire alla bellezza originaria quel magnifico luogo. Davvero l’unione e l’amore possono compiere imprese altrimenti impossibili. La giornata è proseguita con il pranzo al sacco al parco di Gorfigliano. Nonostante una leggera pioggia, il gruppo ha deciso di scendere al Lago di Vagli, compiendo una passeggiata lungo il lago, sino al ponte “tibetano”, e i più “valorosi” si sono spinti sino al ponte pedonale Morandi. L’intera giornata ha consentito, oltre alle riflessioni in comune, di conversare e di conoscersi meglio, proprio per fare “famiglia”. Infine, una visita alla località di Campocatino ha portato ad ammirare la bellezza del luogo ed a ringraziare Dio della bella giornata trascorsa insieme e del “cammino” iniziato, dandosi appuntamento per ulteriori iniziative.