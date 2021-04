Dl sostegni, Paita: "Importanti fondi per salvare terzo settore"

Fuori provincia - "Considero di grande importanza l'emendamento chiede il rifinanziamento di 50 milioni per il 2021 del fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore- è quanto si legge in una nota di Raffaella Paita di Italia viva e presidente commissione Trasporti in parlamento che prosegue -. Si tratta infatti di fondi che permetterebbero di scongiurare la chiusura di realta' fondamentali del mondo dell'associazionismo come i circoli Arci o le Acli, che versano in condizioni di grave difficoltà' economica e di debiti a causa delle lunghe chiusure imposte dal lockdown. Per questo ho voluto dare il mio contributo per la presentazione di uno specifico emendamento, poi avvenuta grazie ai colleghi del Senato. Mi auguro dunque possa essere approvato: si garantirebbe in questo modo la sopravvivenza a una parte fondamentale del tessuto sociale e solidaristico del nostro Paese".