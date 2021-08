All'aeroporto di Pisa tamponi e test sierologici per chi parte e chi arriva

Fuori provincia - Presso l'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, il più utilizzato dagli spezzini, la Misericordia fornisce ai passeggeri in partenza e in arrivo la possibilità di effettuare tamponi molecolari, rapidi antigenici e test sierologici. I test vengono effettuati presso il Check-in B dalle 8 alle 19. Per migliorare l’esperienza dell’utenza e garantire al contempo la fruizione del servizio, è stato attivato un sistema di prenotazione online, disponibile su un portale realizzato e gestito direttamente dalla Misericordia. Clicca qui per modalità e costi previsti per lo svolgimento dei test con una precisazione: il portale e il servizio di prenotazione sono gestiti interamente dalla Misericordia. Toscana Aeroporti declina, quindi, ogni responsabilità per eventuali disservizi o malfunzionamenti riscontrati dai passeggeri nella fruizione del servizio.