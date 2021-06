Aidea insegna l'uso dello smartphone agli anziani

Fuori provincia - Anche quest’anno l’associazione AIDEA LA SPEZIA aderisce al bando istituito dalla Regione Liguria - PATTO DI SUSSIDIARITA’ANZIANI- al fine di assicurare la salute, il benessere e il sostegno all’inclusione sociale delle persone.



Nel mese di giugno, a cura di Aidea La Spezia, si attiveranno 2 corsi gratuiti



1. Progetto Innovazione digitale. Guida all'uso dello smartphone. Corso on line. Dal 7 giugno ore 15.00 - 16.30 - 6 incontri 2 volte la settimana Scadenza di iscrizione 4 giugno 2021

Se hai un cellulare Android, vuoi imparare ad usare internet, collegarti all’INPS, alle Poste, all’Agenzia Entrate, fare operazioni di home banking e pagamenti on line... imparare a collegarti con Google Meet o Zoom e assistere a conferenze, riunioni ,gestire un’e-mail, ricevere le ricette dal tuo medico.. Realizzare foto e brevi filmati … Questo corso ti può essere utile!

La partecipazione al corso è gratuita e prevalentemente rivolta alle persone maggiori di 60 anni



2. Progetto “Ricette Km0” in collaborazione con associazione Orti di S Giorgio

Martedì 15 giugno e martedì 29 giugno dalle 9,00 alle 11.30 avrà luogo una simpatica esperienza presso il parco degli Orti di S. Giorgio per avvicinarsi all'esperienza degli “orti in città”.

Qui sarà possibile fotografarsi tra gli ortaggi, con la consulenza di una fotografa esperta (Marta Sampietro) e scrivere ricette gustose, ispirate alla tradizione culinaria ligure. Nel corso delle 2 giornate si darà vita ad un simpatico ricettario.

Iscrizioni entro 12 giugno Max 12 partecipanti. Munirsi di cellulare per fotografare e di un taccuino per scrivere. E’ prevista una merenda il giorno 29 giugno.



La partecipazione al corso è gratuita e prevalentemente rivolta alle persone maggiori di 60 anni



Si rispetteranno le misure anti-COVID: distanziamento e mascherine