"Piano straordinario e finanziamenti urgenti per tutelare i parchi dal fuoco"

Fuori provincia - "Occorre un piano straordinario su più livelli, innanzitutto per il potenziamento del monitoraggio e del sistema antincendio, con il rafforzamento dei presidi per i parchi per le attività di prevenzione, repressione e spegnimento". E' l'appello che si leva da Giampiero Sammuri presidente nazionale Federparchi - l'associazione di categoria della quale fanno parte anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco Montemarcello Magra e Vara-, in merito alla drammatica situazione degli incendi che stanno devastando, in questi giorni, il Parco nazionale dell'Aspromonte in Calabria e il Parco naturale delle Madonie in Sicilia.

Una situazione drammatica e di devastazione che ha spinto il presidente ad analizzare un ragionamento estendibile a tutti le realtà degli enti parco. "Occorrono investimenti di lungo periodo per intervenire in azioni di mitigazione e adattamento ai mutamenti climatici i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti - prosegue in una nota condivisa anche dal Parco nazionale delle Cinque Terre. Sono scelte da mettere in campo rapidamente utilizzando anche i fondi del PNRR i cui progetti, è bene ricordare, devono essere in gran parte orientati alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità."

"Ancora una volta le aree naturali protette si trovano nella morsa di incendi devastanti. Al parco Nazionale dell'Aspromonte, in Calabria, si è consumata una tragedia con due vittime con un fronte del fuoco di proporzioni enormi. – afferma il presidente in merito a quanto sta accadendo in Calabria e Sicilia- Nel parco delle Madonie, in Sicilia, le fiamme hanno colpito un intero tessuto produttivo orientato alla sostenibilità ed è partita una campagna dio solidarietà con raccolta fondi a favore della comunità che è stata pesantemente colpita. A questo si aggiungono i danni incalcolabili per la distruzione di biodiversità e habitat naturali che ogni incendio comporta e l'indignazione per quando si scoprono gli inneschi da parte di mano criminali".

Al momento in provincia della Spezia e nel Parco nazionale delle Cinque Terre sono aumentati i controlli da parte dei Carabinieri forestali dei comandi stazione e del Parco mentre dalla Lombardia sono arrivati i volontari anticendio. Dallo scorso 24 luglio è stato proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi e per il momento non si è ancora concluso.

L'invito da parte delle Forze dell'ordine e degli enti resta quello di osservare delle semplici regole per evitare situazioni pericolose.



Le regole per rispettare il bosco e scongiurare il pericolo incendi



-Non gettare mozziconi accesi nell'erba e tra le foglie secche del sottobosco

- non parcheggiare l'auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300°) può appiccare il fuoco all'erba secca

- non abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli appositi contenitori o portali a casa con te: carta e plastica sono combustibili e facilmente infiammabili

-non accendere mai un fuoco quando c'è vento

- non abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli appositi contenitori o portali a casa con te: carta e plastica sono combustibili e facilmente infiammabili

-non accendere fuochi nel bosco oppure accendili solo nelle apposite aree pic-nic

- non lasciare braci o tizzoni accesi

- prima di accendere il fuoco elimina le foglie secche tutto intorno

- spegni completamente il fuoco con acqua o terra

- ricorda che provocare un incendio boschivo è un illecito penale

-condividi con gli amici queste regole