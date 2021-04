“Cagliari da scoprire”

Fuori provincia - Se pensiamo alle vacanze in Sardegna, nell’immaginario collettivo ci saltano alla mente le destinazioni più rinomate: Costa Smeralda, Porto Cervo, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Carloforte, Villasimius… e chi più ne ha più ne metta.



Tra le meraviglie appena elencate però, la maggior parte dei turisti sottovaluta il bellissimo capoluogo dell’Isola.



Cagliari è infatti è la destinazione perfetta sia per una breve fuga al mare che per una vacanza all’insegna dell’arte, della cultura e del relax, e trascorrere le vacanze in Sardegna senza visitare la città, sarebbe un vero peccato.



Cagliari è dunque una tappa da non perdere assolutamente per chi vuole scoprire la Sardegna e per chi ci accede come porto di sbarco con i traghetti Sardegna.



Il centro della città è delineato da quattro quartieri in cui sono conservate le tracce più importanti del suo passato.



Cagliari, incastonata tra mare e montagna, è dominata dal quartiere Castello, dove bastioni e antichi terrazzamenti sorvegliano l’area sottostante diramandosi in deliziose stradine che scendono verso la Marina, quello che un tempo fu il quartiere dei pescatori e che oggi invece, rappresenta il cuore pulsante della città.



Dal Bastione di Saint Reimy (quartiere Castello) è possibile ammirare la vista spettacolare che si apre sull’intera città e sul porto.



Gli amanti dell’arte non dovranno mancare la visita della Cattedrale di Santa Maria, che col suo fascino gotico e pisano ci racconta gran parte della storia della Città, assieme al Santuario di Bonaria, eretto sullo stesso colle in epoca gotica.



La torre di San Pancrazio e la torre dell’Elefante rappresentavano uno dei punti di accesso alla città che tutt’ora si apre su Piazza Indipendenza.



Da qui è possibile raggiungere la vecchia sede del Regio Arsenale divenuta oggi la sede della Cittadella dei Musei, che racchiude il Museo Archeologico, La Pinacoteca nazionale, il Museo di Arte Siamese e il Museo delle Cere Anatomiche.



Da non perdere assolutamente la Chiesa di Sant’Efisio, che insieme all’anfiteatro Romano e Villa del Tigellio, rappresenta sicuramente uno dei simboli della città.



Scendendo verso la Marina è possibile scoprire l’antico borgo di pescatori, che oggi è il luogo principale per gli amanti dei locali e dello shopping.



Difronte al porto è possibile ammirare il Palazzo Civico, ma consigliamo una visita anche del Castello di San Michele e di Tuvixeddu, la più grande necropoli d’epoca fenicio-punica di tutto il Mediterraneo.