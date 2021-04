Volley, Colombiera batte e aggancia Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Colombiera Project batte per 3 set a 2 Futura Avis Bertoni Ceparana. Ai biancogialloblù rimane la soddisfazione di aver preso un punto che potrebbe essere prezioso, mentre il Colombiera aggancia in classifica nel Girone B della Serie C ligure sia i ceparanesi che la Mulattieri Valdimagra, che però hanno care da recuperare.

Per la cronaca, padroni di casa del Colombiera in campo con Donati talvolta rilevato da Marescotti al palleggio e Pellegrini opposto, Faouzi (foto) e Sinagra centrali, di banda Aldovardi e Carli con qualche apparizione di Cargiolli; Polisi il libero.

Ospiti con Maletti in costruzione e Pierro in diagonale, al centro Lambruschi e Barletta che nel finale viene espulso lasciando spazio a Ciccarello, all’ala Klun e Borrello ripetutamente rilevati da Vincenzi e Buriassi: libero Ruggeri.



COLOMBIERA PROJECT – FUTURA CEPARANA 3 – 2

SET: 20-25 in 23 minuti / 25-20 in 22 / 25-21 in 24 / 22-25 in 26 / 15-11 in 19.

COLOMBIERA PROJECT: Donati 2, Marescotti 0, Pellegrini 24, Faouzi 9, Sinagra 5, Aldovardi 19, Cargiolli 0, Carli A. 10, libero Polisi; n.e. Roffo, Podestà M., Ferraro. All. Carli C.

FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA: Maletti 6, Pierro 23, Barletta 16, Lambruschi 8, Ciccarello 0, Klun 15, Borrello 2, Vincenzi 10, Buriassi 0, libero Ruggeri. All. Simoncini.

ARBITRI: Proietti e Pantani.