Urban Orienteering, domenica tappa a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 20 giugno, la terza gara del Trofeo Bandiere Arancioni di Orienteering avrà quale palcoscenico naturale l'antico borgo medievale di Brugnato. Questa prova di Urban Orienteering, che fa seguito alle altre due che si sono svolte nelle domeniche precedenti rispettivamente a Dolceacqua e a Triora (Im), si articolerà tra i vari angoli del paese e porterà quindi i partecipanti a scoprire i luoghi più nascosti e interessanti. Prima della prova saranno a disposizione presso il ritrovo i tecnici federali per dare istruzioni ai neofiti. E' anche un'ottima occasione per andare alla scoperta dei nostri borghi medioevali, spesso poco conosciuti proprio da chi abita nella nostra stessa regione.



L’appuntamento è alle 10 presso il gazebo di Piazza Brosini, dove gli esordienti che non lo avessero fatto precedentemente, potranno iscriversi alla prova. Le partenze saranno poi dalle 11 alle 12. Seguiranno poi la tappa di Castelnuovo Magra, Airole e Perinaldo (Im) e poi ancora altre tappe fino all’ultima, il 14 novembre, a Santo Stefano d’Aveto. Caratteristica peculiare di questa disciplina, oltre ad avere contemporaneamente in gara atleti professionisti e amatoriali, è quella di vedere la partecipazione alle manifestazioni di intere famiglie che individualmente, nelle varie categorie, prendono parte alle gare, un movimento di persone non indifferente che certamente rientra negli obiettivi che i comuni Bandiera Arancione si sono posti. Questo Trofeo Bandiere Arancioni 2021 è un “progetto pilota” che ha l’intento di essere esportato anche in altre regioni italiane, fino a arrivare alla realizzazione di una finale nazionale con cadenza annuale. Alle gare di questo Trofeo parteciperanno gli atleti agonisti di questo sport, provenienti anche da altre regioni, ma saranno anche protagonisti i turisti e gli abitanti di ogni età che vorranno provare uno sport che mette alla prova oltre che il fisico, la mente.



Si tratta di gare “sprint” di Orienteering, ovvero gare brevi che avranno quale terreno di gara il centro storico dei vari Comuni sede della gara. Il terreno di gara sarà rappresentato da una Carta con la simbologia delle Mappe da Orienteering, sulla quale sarà indicato il punto di partenza (con un triangolo rosso), il punto di arrivo (con un doppio cerchio rosso) e i punti attraverso i quali si dovrà passare (con dei cerchi rossi). Accanto ad ogni cerchio ci sarà un numero progressivo che indica l’ordine con cui devono essere visitati. In corrispondenza dei punti da trovare, sul terreno il concorrente troverà dei segnali bianchi e arancioni detti “lanterne”, simili a delle “lanterne cinesi”.

Ogni punto sarà contraddistinto da un codice numerico (un numero da trenta in su) che sarà indicato nella “descrizione punti” allegata alla carta e che il concorrente dovrà controllare per essere sicuro di non sbagliare. Insieme alla “lanterna” troverà una scatoletta con il numero del punto e a questa dovrà accostare la tesserina “SI Card” che gli sarà stata consegnata prima della partenza. Questa tesserina raccoglierà in un “microchip” i dati della stazione che proveranno il suo giusto passaggio dai punti. Dopo l’ultimo punto dovrà recarsi all’arrivo (il doppio cerchio) dove troverà l’ultima “stazione”, il “finish” della gara. Ultima operazione lo “scarico” dei dati in segreteria dove sarà controllato automaticamente l’esattezza del percorso.