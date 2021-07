Tam tam social per i dieci anni di Maremonti, sognando Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - La ciclopedonale Maremonti, che collega Levanto, Bonassola e Framura, domani, venerdì 2 luglio 2021, spegne dieci candeline. Due infatti i lustri trascorsi dall'apertura dell'intero tratto (il primo, tra Levanto e Bonassola, era stato aperto nel marzo 2010). E quale miglior modo per festeggiare il decimo compleanno se non organizzare una bella sgambata? "Esattamente il 2 luglio 2011 veniva aperto il secondo ed ultimo tratto del percorso, da Bonassola a Framura. Da quel giorno qualsiasi persona è potuta andare da Levanto o Bonassola sino a Framura, semplicemente a piedi o con una bicicletta", ricordano dalla pagina della ciclopedonale, invitando, nella giornata di domani, a percorrere i 5,5 chilometri rivieraschi - a piedi o pedalando - condividendo l'esperienza con la comunità social. Come? Taggando la pagina 'La Ciclopedonale Maremonti tra Levanto, Bonassola e Framura' oppure l'hashtag #ciclopedonalemaremonti, o ancora semplicemente taggando il luogo per chi usa Instagram. Foto e video saranno poi condivisi sulla pagina.



E nei giorni scorsi, la pagina ha lanciato un sondaggio per capire se gli estimatori della ciclopedonale ne apprezzerebbero un prolungamento fino a Monterosso. Bulgaro il risultato: 90 voti, 82 per il sì. "Il 90% dei votanti al nostro sondaggio - così oggi scrivono dalla pagina - si è espresso favorevole al prolungamento della Ciclopedonale Maremonti da Levanto a Monterosso. Sarebbe un nuovo collegamento sia per i ciclisti che per i pedoni, semplicemente sfruttando la vecchia linea ferroviaria che fu abbandonata negli anni '70, verrebbe ripristinata la lunga galleria di circa 3 km che è tuttora esistente e ancora in discrete condizioni. Se questo progetto verrà finalmente realizzato, chiunque potrà andare a piedi o in bici da Framura, Bonassola oppure Levanto sino a Monterosso. Avremo così un ulteriore collegamento diretto con le Cinque Terre oltre all'auto, al treno e al battello e naturalmente ai sentieri già esistenti che però passano da Punta Mesco o i promontori adiacenti. Questo prolungamento sarà come l'attuale tratto della Ciclopedonale Maremonti, tra Framura, Bonassola e Levanto, sempre gratuito e sempre aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ora non ci resta che attendere che anche questo sogno diventi realtà".