Riceve la capolista una Futura Ceparana. Nasce una collaborazione con Modena

Cinque Terre - Val di Vara - Affiliazione di prestigio da parte della Futura Avis Bertoni Ceparana, che entra a far parte del progetto Modena Volley

Academy: all’atto pratico una struttura giovanile, rivolta verso l’esterno, della storica Modena Volley che poi sarebbe l’antica Panini. Si tratta della squadra di Serie A1. Si tratta di un progetto volto a favorire le realtà locali, attraverso

una guida di primissimo piano che anzitutto formerà tecnici e dirigenti in loco, tramite apposita scuola.



Sicché tesserati ceparanesi potranno partecipare ai “camp” organizzati da tale Academy, con tanto di agevolazioni, nonché prendere parte ai tornei allestiti dalla stessa per i club affiliati; altresì andare a vedere, particolarmente da vicino, la prima squadra modenese (previsti altresì sconti sul “merchandising”). Intanto in Serie C maschile ligure di volley ultimo recupero, corrispondente alla 4.a giornata, venerdì 30 Aprile (ore 21) per la 1.a squadra della Futura Bertoni: alla palestra Sms arriva infatti in visita il Colombo Genova capolista nel Girone B; arbitrano Tonino Piazza e Valerio Portaccio.



Ancora assenti il palleggiatore Stefano Paoletti e la banda Riccardo Baldassini, in forse il palleggiatore e capitano Daniele Orgianu, l’opposto e “bomber” Stefano Pierro è un po’ acciaccato…ma in linea di massima giocherà, perché è importante vincere per portarsi dietro qualche punto in più nei playoff, a cui la Futura è già qualificata insieme a Colombo e Mulattieri Creations Valdimagra. Ivi, ci saranno pure le prime tre del Girone A e cioè Avis Finale Ligure, Pallavolo Albisola e Grafiche Amadeo San Remo.