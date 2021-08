Rally Golfo dei poeti, tutto pronto. BB Competition con undici equipaggi

Cinque Terre - Val di Vara - Alla chiamata del Rally Golfo dei Poeti BB Competition ha risposto in modo concreto, interessando ben undici equipaggi sulle strade dell’appuntamento “di casa”, in programma nei giorni 27 e 28 agosto con Brugnato eletto ancora quartier generale dell’evento. La scuderia spezzina, co organizzatrice della gara in concerto con Lanterna Rally, è pronta ad esprimere il proprio potenziale sui quaranta chilometri previsti dal format Rally Day.



Esordio al volante della Renault Clio S1600 per Luca Raspini, alla prima collaborazione in abitacolo con la copilota Sofia D’Ambrosio. Per il driver, l’occasione di rifarsi del ritiro subito al Rally Internazionale del Taro, facendo leva sulla voglia di rapportarsi con le caratteristiche della vettura francese. Un appuntamento da affrontare con l’entusiasmo legato alle novità, così si apprestano a viverlo Marco Betti, con Leonardo Fasulo chiamato nel ruolo di copilota e Giuseppe Iacomini - affiancato “alle note” da Simone Marchi, equipaggi entrambi all’esordio sulla Peugeot 208 Rally 4. Avranno a disposizione la versione aspirata della “francese”, quella di classe R2B, Jacopo Sarti ed Alessandro Parodi mentre, nella classe A7, cercherà concretezza Stefano Iani, affiancato da Fabio Spinetta su Honda Civic. A rappresentare BB Competition nella classe N3 saranno, invece, Pietro Bancalari e Simona Righetti, equipaggio che vedrà presente tra i competitor su Renault Clio RS i compagni di squadra Alessandro Biggi e Matteo Lorenzini. L'obiettivo, per entrambi gli equipaggi, è rivolto al trofeo "Corri con Cesare", memorial intitolato a Cesare Del Vigo e riservato al vincitore della classe 2000 di Gruppo N. Nella classe A6, opportunità per il giovane Nicolò Minetti, pilota che condividerà con Deborah Casazza la Citroen Saxo mentre, tra gli esemplari di classe R1, riflettori puntati sulla Renault Clio V di Luca Datteri e Daniele Mantani. Punteranno le alte sfere di classe A0 anche le due Fiat Seicento “griffate” dai colori di BB Competition, quella portate in gara da Giampiero Menini e Leonardo Massollo e la diretta avversaria sui cui sedili siederanno Giorgio Cerretti e Matteo Gianelli.



Il 14° Rally Golfo dei Poeti - archiviate le operazioni di verifica e di shakedown del venerdì - vedrà la partenza alle 9.01 di sabato 28 agosto, da Brugnato, con l’arrivo della prima vettura previsto alle 16.50. La cittadina ospiterà tutte le fasi della gara, grazie anche agli ampi spazi del 5 Terre Outlet Village, che accoglierà verifiche, parco assistenza e centro accrediti. La direzione gara ed il quartier generale saranno allestiti nel Centro Congressi di Brugnato. Un appuntamento da onorare nel migliore dei modi da BB Competition, realtà divenuta riferimento motosportivo della provincia.