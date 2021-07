Rally Golfo dei Poeti, i motori si riaccendono fra un mese

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo un anno di stop forzato torna il 27 e 28 agosto, con un giorno di anticipo rispetto alla data stabilita in precedenza, il 14° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione organizzata in sinergia dalla genovese Lanternarally e dalla spezzina BB Competition. Il Rally si correrà quindi sabato 28 agosto, con la giornata di venerdì 27 dedicata alle operazioni preliminari ed alle ricognizioni del percorso. Gli organizzatori, per non interferire con la festa patronale nel comune di Rocchetta Vara, interessato dal passaggio di una prova speciale, hanno concordato con il Sindaco di anticipare la gara di 24 ore.



La gara che graviterà attorno al centro di Brugnato ed al 5 Terre Outlet Village avrà nuovamente il format del Rally Day, come nell’ultima edizione disputata, quella del 2019 vinta dal lombardo Barsanofio Re davanti al ligure Igor Raffo ed al piemontese Peruccio. L’entroterra spezzino tornerà così ad ospitare le auto da rally, che si sfideranno sullo stesso percorso dell’ultima edizione; due prove speciali, la Stadomelli e la Garbugliaga, da ripetersi tre volte per un totale di 39,9 chilometri cronometrati, il massimo consentito dal regolamento per questa tipologia di gara. Il programma si aprirà il 29 luglio con l’apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate fino al 18 agosto. Tutte le fasi saranno condensate nel weekend di gara, con la distribuzione dei road book dalle 8 alle 10.30 del venerdì e le ricognizioni del percorso dalle 9.30 alle 13.30. Le verifiche troveranno spazio dalle 9.30 alle 19 presso il 5 Terre Outlet Village, mentre dalle 15.30 alle 18.30 si inizierà a sentire la voce dei motori durante lo Shakedown, il test con le vetture in configurazione gara.



Il 14° Rally Golfo dei Poeti scatterà alle 9.01 di sabato 28 agosto da Brugnato, con l’arrivo della prima vettura previsto alle 16.50. La cittadina ospiterà tutte le fasi della gara, grazie anche agli ampi spazi del 5 Terre Outlet Village, che accoglierà verifiche, parco assistenza e centro accrediti. La direzione gara ed il quartier generale saranno allestiti nel Centro Congressi di Brugnato. La logistica sarà sicuramente uno dei punti forti della manifestazione spezzina, che punta sulla facilità di accesso e sull’accoglienza per equipaggi ed addetti ai lavori, che uscendo dall’autostrada A12 al casello di Brugnato troveranno dopo poche centinaia di metri la sede della manifestazione.