Pallavolo, è gran lotta a tre nel Girone C della Serie C maschile ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Trasferta all’apparenza proibitiva per la Futura Avis Bertoni Ceparana, alla 9.a e penultima giornata della prima fase del campionato di Serie C ligure, che la vuole in casa del Colombo Genova nettamente capolista del Girone B.

Ai ceparanesi oltretutto mancheranno la banda-opposto Riccardo Baldassini e capitan Daniele Otgianu al palleggio. Ma chissà che proprio il fatto di aver ormai già stravinto il raggruppamento non renda i genovesi più “abbordabili” da parte degli ospiti.

Per la cronaca si gioca alle ore 18, alla palestra “Sedi” di Quarto,

duo arbitrale tutto femminile con Federica Arpe e Francesca Machetta.

Scontro diretto intanto nell’altro match del raggruppamento, fra le due squadre che concorrono con la Futura Bertoni alla gran bagarre dietro alla capoclassifica, vale a dire la Mulattieri Valdimagra e il Colombiera Project: rispettivamente 2 punti avanti e 2 indietro rispetto alla Futura (che però ha giocato meno di tutti). “Teatro” ivi il Palaconti santostefanese, domenica 18/4, ore 19; arbitri Stefano Centofanti e Redi Shuli. In palio l’altro posto di accesso ai playoff.

Per la cronaca Mulattieri al completo, salvo imprevisti all’ultimo.