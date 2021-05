Niente da fare per la Futura Ceparana a Sanremo

Cinque Terre - Val di Vara - AMADEO SANREMO–FUTURA BERTONI CEPARANA 3-1

Set: 25-21 / 25-17 / 19-25 / 25-21.



GRAFICHE AMADEO RIVIERA SANREMO: Gazzera, Badalotti, Ballestracci, Brofiga Franchi, Favaloro, Giordano, Pagliasso, Spinelli, Torello, libero Rossi; n.e. Bellesia, Faraldi, Fiorenza, Marchese, Michelis.



FUTURA BERTONI AVIS CEPARANA: Otgianu, Baldassini, Barletta, Lambruschi, Klun, Borrello, Pierro, Boggio, Buriassi, libero Ruggeri.



Arbitri: Basso e Ricci.



Dopo l’avvio sbilenco a Finale Ligure, la Futura Avis Bertoni Ceparana perde di netto anche a Sanremo, a volersi far coraggio ci si può compiacere per quel primo set vinto dai ceparanesi in questi playoff…ma nulla di più. Per la cronaca, bianco-gialloblù a Villa Citera con capitan Otgianu al palleggio e Baldassini opposto, Barletta e Lambruschi al centro;

schiacciatori Klun e Borrello con Ruggeri libero (ma si sono visti pure Boggio e Buriassi). A un certo punto dentro Pierro in diagonale con spostamento di Baldassini all’ala in luogo di Klun. Colombo Genova-Albisola, l’altra partita di questo 2.o turno dopo che in anticipo il Colombiera Project s’era imposto al tie-break all’ Avis Finale a Sarzana, è finita 3-0. Infine ecco l’odierna classifica nel Girone Promo, che tiene in qualche modo conto pure dei punti fatti nella prima fase, in cui i sanremesi agganciano così la stessa Futura Bertoni: Colombo Ge punti 13, Albisola 12, Avis Finale L. 10, Colombiera Project 7, Riviera Amadeo e Ceparana 6.