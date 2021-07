Mangia Trekking promuove il progetto "Territori verdi"

Cinque Terre - Val di Vara - Sulla base di interessanti collaborazioni con il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, improntate alla valorizzazione dei luoghi attraverso iniziative sportivo-culturali, l’associazione Mangia Trekking prosegue con lo sviluppare progetti e proposte di promozione turistica dei territori montani. Scopo, contribuire ad avvicinare la frequentazione dei territori del mare e della montagna. L’ultimo progetto avviato, denominato appunto “Territori Verdi”, riguarda una particolare coniugazione delle attività di Alpinismo Lento nei luoghi storici e della tradizione, con delle vere e proprie sintetiche documentazioni fotografiche.



Organizzata da una importante testimonial della “montagnaterapia”, con la partecipazione di un’autorevole sportiva italiana e di una delegata del fondo ambientale italiano (FAI), l’ultima attività, si è svolta sulla dorsale Appenninica, nell’area che interessa l’antica via dei pellegrini e dei pastori, tra il Passo dell’Ospedalaccio (Toscana) ed il Passo della Scalucchia (Emilia), in un territorio incontaminato, verde e variopinto, ricco di fonti e sorgenti. A margine dell’attività sportiva e documentale, l’associazione ( fedele al proprio nome ) ha effettuato, e suggerisce sempre, una piacevole degustazione di prodotti tipici della montagna in locali connessi con la tradizione. Quelle del progetto “Territori Verdi” sono iniziative che avvengono in terre Appenniniche caratterizzate da grandi pascoli, lungo le direttrici del mare, delle valli e delle montagne.