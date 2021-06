Cinque Terre - Val di Vara - Preparazione estiva in provincia della Spezia per la Virtus Entella. Il club di Antonio Gozzi torna a Tavarone di Maissana, proprio al confine con l'area metropolitana genovese, per provare a lasciarsi alle spalle la retrocessione in serie C. L'albergo ristorante La Veranda sarà la casa dei chiavaresi per due settimane. Una squadra professionistica di calcio dunque per la Val di Vara questa estate.