La Futura Bertoni Avis Ceparana batte e scavalca l'Amadeo San Remo

Cinque Terre - Val di Vara - FUTURA BERTONI CEPARANA – AMADEO S. REMO 3–0

Set: 25-23 / 25-8 / 25-19.



FUTURA VERTONI AVIS CEPARANA: Otgianu, Paoletti, Pizzeghello, Baldassini, Pierro, Barletta, Lambruschi, Chiappucci, Boggio, Borrello, Klun, Orsini, liberi Ruggeri e Castellanotti. All. Simoncini.



GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Gazzera, Ballestracci, Bellesia, Brofiga, Faraldi, Michelis, libero Rossi; n.e. Badalotti, Favaloro, Fiorenza, Marchese, Pagliasso, Torello e Spinelli. All. Chiozzone.



Arbitri: Parodi e Cavicchi.



Alla penultima giornata dei playoff di Serie C ligure maschile, la Futura Avis Bertoni Ceparana si prende la soddisfazione di ricevere e battere molto nettamente alla “Manzoni” la Grafiche Amadeo San Remo, nonché di subentrargli al quarto posto di un Girone Promo che pur vede i ceparanesi in corsa…ma ormai senza velleità di sorta. Per la cronaca fra i bianco-gialloblù capitan Otgianu presto rilevato da Paoletti al palleggio con Baldassini prima e Pierro poi in diagonale, al centro (dove s’è visto anche Chiappucci) Barletta e Lambruschi, Boggio e Borrello di banda dove s’è visto pure Klun; Ruggeri il libero. In battuta ha fatto capolino lo stesso Orsini. Nota interessante, hanno debuttato in Prima squadra per l’occasione due Under 15, vale a dire l’alzatore Pizzeghello e il libero Castellanotti. Impegno proibitivo ora per i bianco-gialloblù che nell’ultimo turno, di nuovo in casa, affronteranno la capolista Albisola. A proposito in anticipo il Colombiera Porject aveva battuto 3-1 a domicilio l’Avis Finale Ligure, mentre proprio lo scontro al vertice Albisola-Colombo è stato posticipato, al 17. Infine ecco l’odierna classifica dopo 5 turni: Albisola punti 18, Colombo Ge e Avis Finale L. 16, Futura Avis Bertoni Ceparana 11, Grafiche Amadeo S. Remo 10, Colombiera Project 7.