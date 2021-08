La 1001Miglia Italia fa tappa a Deiva Marina

Cinque Terre - Val di Vara - La 1001Miglia Italia, la più lunga ed estrema randonnée ciclistica d'Europa, in questa edizione 2021 toccherà anche Deiva Marina. La mattina di martedì 17 Agosto, a partire dalle ore 1.30 e fino alle ore 17.30, centinaia di ciclisti, provenienti da 37 paesi diversi, scaglionati, o individualmente o a piccoli gruppetti, saranno accolti nel centro sportivo per un piccolo ristoro. Avranno così occasione di visitare il comune il cui nome è stato inserito in un sistema pubblicitario e promozionale a livello europeo.