I ragazzi del Fossati Da Passano alla scoperta del turismo lento

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono all’Istituto Fossati Da Passano i progetti dei percorsi trasversali di orientamento dedicati allo studio del turismo lento. In questi giorni le attività, svoltesi nel rispetto delle norme anti contagio, hanno interessato le classi 3^ M e 3^ O, ed hanno riguardato percorsi che conducono a visitare e conoscere i quartieri della Spezia ed del suo arco collinare. Primo quartiere visitato La Pieve. Gli studenti, accompagnati dalla responsabile del progetto, la Prof.ssa Silvia Segalla, unitamente alle insegnanti di scienze motorie e sportive Alessandra Borio ed Maria Porcelluzzi, e due guide dell’associazione Mangia Trekking, dopo una visita alla chiesa ed al quartiere, sono saliti sui crinali collinari per andare a conoscere altre frazioni e insediamenti abitativi, ammirando ed imparando a distinguere le vicine montagne Appenniniche ed Apuane che fanno da cornice al golfo di La Spezia. L’iniziativa, data la presenza della prof.ssa Segalla, è stata anche l’occasione per perfezionare il progetto europeo di mobilità KA229 (partenariati per scambi tra scuole europee) ERASMUS +. Tale progetto, proiettato verso il benessere psicofisico degli studenti, avrà una durata di tre anni.