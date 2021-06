Futura Ceparana ospita Albisola per chiudere al meglio

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 19 giugno la Futura Avis Bertoni Ceparana chiude da parte sua i playoff di Serie C maschile ligure, ricevendo alla “Manzoni” l’Albisola alle 18. Si tratta di un impegno apparentemente proibitivo poiché gli ospiti puntano al sorpasso sulla capolista Colombo Genova. Arbitrano Luisa Proietti e Redi Shuli; salvo sorprese all’ultimo: fra i padroni di casa dovrebbero mancare “solo” il palleggiatore Maletti e il centrale Ciccarello che però, quanto meno quest’ultimo, sono sostanziali riserve. Infine, in questa che è la 6.a e appunto ultima giornata del Girone Promo, gli altri match in programma sono Colombo-Amadeo San Remo che però è un recupero e Colombo-Finale, che invece è già finito 0-3 in un anticipo mentre domenica 20/6 si chiude con Amadeo-Colombiera Project.