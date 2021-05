Futura Bertoni Avis Ceparana, scattano i playoff

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi, sabato 15 maggio, alle 18.00, al “Berruti” di Finale Ligure, esordio della Futura Bertoni Avis Ceparana nei playoff di Serie C ligure (Girone Promo per la salita in B maschile) contro l’ Avis Finale. Mancano l’opposto e “bomber” Pierro, l’ala e vicecapitano Vincenzi e il libero Buriassi, per fortuna dovrebbe essere finalmente recuperato il “martello” Riccardo Baldassini. Inoltre una bella novità: entra nei ranghi della Futura la banda-opposto Tiziano Boggio, l’ “ex-Zephyr” da qualche anno negli Stati Uniti, dove gioca nella University of Cincinnati in Ohio; è in Italia per qualche mese, rientrerà negli Stati Uniti ad Agosto, per completare col dottorato biennale il triennio con cui negli Usa ha conseguito la laurea in Lettere classiche, o meglio, la seconda laurea, quella americana poiché quella italiana l’ha già conseguita a Pisa a suo tempo.

La squadra partirà nel primo pomeriggio. Arbitrano Giovanni Olivieri e Piera Basso.

Le altre partite in questa 1.a giornata del girone sono Grafiche Amadeo San Remo-Colombo Genova e Albisola-Colombiera Project.