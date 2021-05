Strada Piano di Madrignano-Calice, Rosson (Lega): "Sarà riaperta entro pochi giorni"

Cinque Terre - Val di Vara - “Questa mattina con la consigliera comunale Barbara Pavarelli abbiamo effettuato un sopralluogo lungo la strada provinciale n. 20 che nei giorni scorsi è stata chiusa al traffico a causa di una frana, una grave criticità che la consigliera ha subito segnalato a me e al Presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei. La Provincia è intervenuta immediatamente, i mezzi sono sul posto e stanno posizionando i geoblocchi”.



Lo afferma il capogruppo della Lega in Provincia, l’avvocato Alessandro Rosson, che aggiunge: “Grazie all’intervento immediato entro pochi giorni la circolazione di una strada fondamentale per la viabilità del territorio verrà ripristinata e verrà nuovamente garantita la sicurezza veicolare. Ringrazio l’attivissima consigliera Pavarelli per il monitoraggio costante del territorio e l’ing. Benvenuto della Provincia per la velocità dell’intervento e la professionalità dimostrata ancora una volta”.