Rosson: “La Provincia stanzia risorse per ripristino strade"

Cinque Terre - Val di Vara - L’avvocato Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in Provincia e consigliere comunale di Framura, preso atto di alcune criticità sulle strade provinciali che attraversano il territorio di Framura e che stanno creando disagi alla popolazione residente, sentito il sindaco Da Passano e il presidente del Consiglio regionale Medusei, si è attivato con gli uffici provinciali perché si proceda in sicurezza al ripristino immediato della circolazione stradale.



“Ho contattato l’Ing. Benvenuto, dopo che l’Ing. Calzetta ha dichiarato lo stato di somma urgenza ex art. 163 Dlgs 50-16 e mi ha dato ampie garanzie sui tempi di un rapido intervento – spiega Rosson – La Provincia ha già stanziato la somma di 49.000 euro, sui 122.000 euro previsti nel 2021, per i lavori di somma urgenza necessari al fine di ridurre le restrizioni per moto e cicli. I lavori – rassicura l’esponente leghista – inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno prima dell’inizio della stagione turistica”.