Riomaggiore, l'architetto Capellini nella squadra di governo

Cinque Terre - Val di Vara - L’amministrazione comunale di Riomaggiore comunica l’inserimento nella squadra di governo dell’Arch. Danilo Capellini, già membro del consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre e professionista di grande esperienza in abito urbanistico e di pianificazione. Capellini avrà una delega specifica per seguire i procedimenti relativi all’approvazione del Piano del Parco e del Puc, nei rapporti con gli altri Comuni delle Cinque Terre, con l’Ente Parco e con i tecnici incaricati. Una delega strategica che riguarda la pianificazione stessa del prossimo futuro e la definizione della strada che vogliamo seguire in termini di valorizzazione e tutela del territorio.