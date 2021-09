Riomaggiore al voto, presentata la lista "Insieme"

Cinque Terre - Val di Vara - Sono Monica Galantini, Noemi Zolesi, Samuele Heydi Bonanini, Eugenio Bossi, Nicolò Giaccio, Giovanni Paganini, Luca Gasparini, Luca Pagliari e Cesare Scorza i candidati della lista civica Insieme, che vede come capolista e candidato sindaco di Riomaggiore il giovane avvocato Edoardo Bonanini. "Sono orgoglioso di presentare la mia lista, formata da persone che, come me, hanno deciso di scendere in campo per risollevare le sorti del nostro paese - commenta il candidato sindaco Bonanini - Abbiamo fin da subito trovato una buona sinergia, spinti dall'amore per la nostra terra e dalla voglia di metterci in campo per cercare di risolvere i problemi che i nostri concittadini ci hanno segnalato. Siamo fiduciosi di poter far un buon lavoro, se i cittadini ci onoreranno della loro fiducia. Insieme rilanceremo i nostri borghi".



Monica Galantini, 1966, risiede a Riomaggiore da 32 anni, dove lavora come commessa.



Noemi Zolesi, architetto, classe 1975, da tempo è impegnata sul territorio su varie tematiche, è già attiva nella vita politica del paese.



Eugenio Bossi, nato nel 1974, avvocato cassazionista, lavora principalmente con enti della pubblica amministrazione, non solo a livello locale.



Samuele Heydi Bonanini, imprenditore del settore vitivinicolo, da anni si dedica con passione alla coltivazione della vite cosiddetta eroica, è produttore di un vino classificato Doc e ha ottenuto svariati riconoscimenti internazionali. Classe 1978.



Nicolò Giaccio, classe 1988, imprenditore del settore della ristorazione, titolare insieme ad altri soci di 3 fra i più rinomati locali nel territorio delle Cinque Terre.



Giovanni Paganini, fisioterapista, ora imprenditore nel settore turistico a Riomaggiore, è già attivo nella vita sociale del paese in quanto ha preso parte alla commissione viabilità del comune. Classe 1970.



Luca Gasparini è di Riomaggiore, nato del 1995, lavora come impiegato nel settore privato.



Luca Pagliari, classe 1990, psicologo e giovane imprenditore del settore vitivinicolo locale: si è dedicato al recupero di una porzione di terra, aprendo un'azienda agricola a Riomaggiore.



Cesare Scorza, è imprenditore commerciale, in vari ambiti da quello edile a quello agricolo, titolare di diverse attività nel comune di Riomaggiore. Classe 1975.



(Giovanni Paganini, causa imprevisto, non è presente nella foto di gruppo)