Riomaggiore, Forza Italia: "Paese abbandonato all'incuria da parte dell'amministrazione"

Cinque Terre - Val di Vara - "Fortuna vuole che le nostre bellezze superino di gran lunga le difficoltà che vengono adoperate per incuria dalla amministrazione, ma fino a quando? La situazione a Riomaggiore, perla del Parco delle Cinque Terre è oramai allo stremo. L’amministrazione comunale non ha realizzato niente, se non vessare i cittadini o le attività commerciali già pesantemente in difficoltà per la pandemia. Altro che venire incontro ai bisogni dei cittadini: il paese in balia di se stesso!". Lo afferma in una nota il coordinamento provinciale di Forza Italia, guidata dal commissario Nanni Grazzini.



"La sporcizia è sotto gli occhi di tutti - proseguono gli Azzurri - ma si predilige di iniziare a fare i lavori di sistemazioni canaline di scolo acqua piovana che passano al centro del paese con l’inizio della stagione turistica, ispezioni agli scarichi delle abitazioni e attività ricettive a luglio, ma non si potevano fare prima? Per chi arriva a Riomaggiore poi l’annoso problema parcheggio, reso impossibile dalla penuria di cartelli e di segnaletica che disorienta l’ignaro visitatore come il turista che arriva alla stazione in condizioni igieniche insufficienti e senza una cartellonistica di buon senso: chiese e punti di osservazione locali sono un'esclusiva solo per i visitatori molto preparati e dotati di sofisticati mezzi di localizzazione. La spiaggia invece gode di una sfacciata fortuna: il continuo logorio delle onde erode sempre di più le rocce rendendo il bagnasciuga una meta prediletta. I sentieri che ricadono in altri comuni hanno manutenzioni che a Riomaggiore sono penosamente carenti. Tanto per dire: il Comune di Vernazza coprirà parte della spesa della Tari. A mio parere quando si ricoprono troppi incarichi si finisce col non concludere niente da nessuna parte. Eppure eravamo (siamo?!) patrimonio dell'umanità".