Riomaggiore, Bonanini per contrastare Pecunia. Ma spunta l'ipotesi di una terza lista

Cinque Terre - Val di Vara - A pochi giorni dalla chiusura delle liste che correranno alle prossime elezioni amministrative a Riomaggiore non è ancora chiaro se i contendenti in campo saranno due o tre.

Assodato che il centrosinistra scommetterà ancora una volta sul sindaco uscente Fabrizia Pecunia, in questi giorni è in fase di definizione il perimetro politico locale della coalizione con relativa stesura dei nomi dei candidati consiglieri.

E' di ieri, invece, l'ufficializzazione della lista "Insieme" che sosterrà l'elezione a sindaco del giovane Edoardo Bonanini e che è ritenuta accostabile al centrodestra (leggi qui).

In paese, però, si parla nelle prossime ore della possibilità della discesa in campo di una terza lista, anche questa di ispirazione di centrodestra: a guidarla, si dice, potrebbe essere Ilenia Raffellini. Le voci, però, si rincorrono e c'è anche chi sostiene che sia stata fatta confusione: la nascita di una terza lista sarebbe l'effetto di un telefono senza fili innescato da una richiesta di chiarimento sul numero massimo di candidati consiglieri che si possono inserire in lista.

Nel giro di pochi giorni si vedrà quale voce fosse la più affidabile.